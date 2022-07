Robot: a ottobre torna con il numero 13

Prezzo non disponibile

Quando Dal 05/10/2022 al 08/10/2022 Orario non disponibile

Respirare la città, a fondo. Respirarne la storia - passata, presente, futura. E respirare anche la propria, di storia: perché in questa edizione 2022, che si svilupperà dal 5 all’8 ottobre 2022, ROBOT torna dopo alcuni anni a toccare location che per il festival bolognese sono state un vero e proprio fulcro, in varie storiche edizioni passate.

La prima da citare è Palazzo Re Enzo ovviamente, nel cuore di Piazza Maggiore; ma anche il TPO, da anni un cardine della scena sociale e musicale cittadina, è stato seminale nella crescita del festival. Sono bellissimi ritorni.Completano ed arricchiscono la mappatura per l’edizione di quest’anno gli affascinanti spazi di DumBO (ovvero la Bologna che vuole reinventarsi e guardare al futuro, dove ROBOT ha trovato casa praticamente fin dal giorno uno) e - per la prima volta - quelli pieni di vitalissima creatività dell’Accademia di Belle Arti e quelli, intensi e da scoprire, dell’Oratorio San Filippo Neri.

Un network di stimoli, creatività, act di altissimo livello, performance particolari e musica capace di andare oltre a qualsiasi luogo comune attraverserà la città: si (ri)annoderanno fili, si espanderanno coscienze, si creeranno connessioni artistico-neurali inedite, a più baricentri. Un festival diffuso, in grado di diventare così – sempre di più – un’appassionante ed avvolgente esperienza collettiva