Robot Night Willikens & Ivkovic + Filibalou

Sabato 5 marzo la serata Robot Night con il live di Willikens & Ivkovic + Filibalou al DumBO. Lena Willikens e Vladimir Ivkovic: due icone della scena elettronica internazionale tornano in città per una nuova ROBOT Night.

Lei nota resident del Salon des Amateurs di Düsseldorf, una guida sicura negli angoli più oscuri e bizzarri della musica elettronica; lui il mistico mattatore barbuto venuto dall'underground serbo.

Lena Willikens e Vladimir Ivkovic non sono solo amici di vecchia data, sono anche uno dei migliori back-to-back in circolazione, specialmente quando si tratta di voli psichedelici e gemme nascoste.

Il duo attraversa elegantemente stili e tempi, tra classici dell'IDM, techno ambient anni 90, acid, new beat e psytrance rallentata, ma senza mai perdere di vista l'atmosfera lisergica generale che è anche il loro tratto distintivo.

Apre la serata il dj vinilico del bolognese Filibalou. Performer eclettico e stakanovista, organizzatore di intimi incontri musicali, i suoi set sono esplorazioni in terre lontane accompagnate da percussioni alte e disciolte in acido lisergico, liturgie pagane non cantate riservate agli amanti del misticismo e dell'introspezione.