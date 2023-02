"ROBOT Night" presenta John Talabot e Ninos du Brasil

John Talabot e Ninos du Brasil per la prima ROBOT Night del 2023 di sabato 11 febbraio al DumBO.

Saranno danze sfrenate e liberatorie quelle in cui ci trascineranno i Ninos du Brasil al Binario Centrale: un mix di suoni, costumi e colori creano un concentrato di follia, da cui aspettarsi un live capace di unire atmosfere carnevalesche e performance hardcore.

Un progetto nato da Nicolò Fortuni e Nico Vascellari, musicisti e performer che, come pochi altri sanno trascinare il pubblico in un rito collettivo colorato, chiassoso, irresistibile, tornano a ROBOT per presentare il loro nuovo disco Antro Pop, prodotto da Rocco Rampino - aka Congorock - con ospite ??Iggor Cavalera alla batteria. La band electro punk più brutale che si sia mai sentita è tornata con il suo quarto album, pericolosamente festoso caratterizzato da percussioni stracciate, bassi schiacciati e sussurri di voci che vi porteranno a cantare tutti insieme qualcosa di mai sentito prima. Il live dei Ninos du Brasil è qualcosa di imperdibile e allo stesso tempo imprevedibile.

Dopo il cambio palco sarà il momento del set di John Talabot, altro instancabile sperimentatore, producer e dj capace di costruire sempre il set perfetto, a seconda che si trovi davanti al pubblico di un grande festival o nel piccolo club di conoscitori esperti di ogni diramazione dell’elettronica. Autore di indimenticabili set durati tutta la notte per festival come Sónar, Pickle Factory, Moog o alla Kelvingrove Art Gallery & Museum di Glasgow, Talabot è stato anche curatore della programmazione di palchi all’interno di eventi come Primavera Sound e Nuits Sonores, quando non impegnato nell’organizzare serate dedicate all’etichetta Hivern Discs nei club di tutta Europa.