Rocca di Dozza: venerdì 18 settembre“Festival armonie della sera”

Venerdì 18 settembre, alle ore 21.00, la Rocca di Dozza ospiterà il duo composto da Giovanni Mareggini e Davide Burani. Due artisti magnifici per far sognare con le suadenti sonorità del flauto e arpa in un programma che spazia tra musiche di diversi autori, da Bach a Rossini, da Grandval a Donjon e da Tedeschi sino alla celebre Fantasia brillante sulla Carmen di Bizet, firmata da Francois Borne.



Giovanni Mareggini si è esibito in teatri prestigiosissimi tra cui La Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, la Fenice di Venezia, il Regio di Torino, ecc. ed ha eseguito prime assolute di autori quali Donatoni, Sciarrino, Morricone, Bussotti, Manzoni, ecc. Davide Burani ha dedicato numerose incisioni discografiche al repertorio arpistico e tiene regolarmente concerti nei più importanti festival e rassegne concertistiche. Dal 2014 accompagna il baritono Leo Nucci nelle sue tournée internazionali assieme al gruppo da camera Italian Opera Chamber Orchestra. Entrambe gli artisti sono anche docenti presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia.



Il festival Armonie della sera - international music festival, giunto alla sedicesima edizione e programmato dal 1 agosto al 22 dicembre 2020 è un concerto itinerante ideato e diretto dal maestro Marco Sollini e che porta la Grande Musica nei luoghi d’Incanto d’Italia. Il Festival è insignito dell’Alto Patronato del presidente della Repubblica Italiana ed ha tra i suoi importanti media-partner RAI Radio3 e la rivista musicale nazionale “Suonare news”. Imperdibile l’appuntamento alla Rocca di Dozza che si realizza in collaborazione con il Comune di Dozza, con la Fondazione Dozza Città d’Arte e con l’Associazione Musica e Arte di Bologna.



I biglietti del concerto si potranno acquistare online in prevendita su:

www.liveticket.it/armoniedellasera oppure direttamente la sera dello spettacolo fino all’esaurimento

dei posti disponibili. In caso di maltempo il concerto si terrà nel salone Maggiore della Rocca.

Info a: 392 4779651.

Gallery