"Rock ad Ovest" a Crevalcore

Sabato 10 settembre torna il "Rock ad Ovest 2022". Progetto musicale giunto alla nona edizione e organizzato dal Comune di Crevalcore in collaborazione con l’Associazione giovanile Young Umarells, inserito nel cartellone Bologna Estate 2022.

Line-up: TTNF (Thursday !s the new Friday), SINA, LIL BUSSO e VAZ TE'. A seguire Dj Set by YASSINE.

Dalle 18.00 saranno aperti gli stand gastronomici sul posto.