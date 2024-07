Rock Bazar band: un connubio di gusto e musica a Grizzana Morandi

Amanti della buona musica e del cibo? Preparatevi a un'esperienza indimenticabile! Il Ristorante La Prada di Grizzana Morandi è lieto di ospitare la Rock Bazar Band per un concerto imperdibile che vi farà scatenare e gustare al contempo un'ottima cena.



La Rock Bazar Band:



Originaria di Bologna, la Rock Bazar Band è una realtà affermata nel panorama musicale locale. Con il loro sound energico che mescola sapientemente rock classico, blues e hard rock, i componenti della band sapranno conquistare il pubblico con la loro passione e il loro talento.



Il Ristorante La Prada:



Situato nel cuore del territorio di Grizzana Morandi, in località Stanco, il Ristorante La Prada è rinomato per la sua cucina tipica tosco-emiliana, preparata con ingredienti freschi e di alta qualità. L'atmosfera accogliente e il servizio impeccabile renderanno la vostra serata ancora più speciale.



Un connubio perfetto:



Unire la musica dal vivo della Rock Bazar Band con la squisita cucina del Ristorante La Prada significa creare un'esperienza unica e indimenticabile. Che siate amanti del rock o semplicemente alla ricerca di una serata divertente in compagnia di amici e familiari, questo evento è imperdibile!



Informazioni utili:



Data: 02/08/2024

Ora inizio concerto: 21.00

Luogo: Ristorante La Prada, Grizzana Morandi (loc. Stanco)



Per prenotare il tuo posto:



Contatta il Ristorante La Prada ai numeri 051913338 o 3395249941.



Non perdere l'occasione di vivere una serata all'insegna del gusto e della musica!



Inoltre, se si raggiungerà un numero congruo di partecipanti la serata si trasformerà in 'Rock Challenge Party': la serata con giochi a squadre ricca di strani premi e curiosi cotillon. Se intendete giocare, prenotate un posto dove la band sia visibile!