Rock Bazar Band alla festa della birra di San Giorgio di Piano

L'11° edizione della Festa della Birra di San Giorgio di Piano si preannuncia ricca di musica, gusto e divertimento, con un programma che comprende concerti, stand gastronomici, giochi per bambini e un mercatino artigianale.



La Rock Bazar Band protagonista del gran finale



Domenica 16 giugno, alle ore 21:00, per chiudere la manifestazione, salirà sul palco la Rock Bazar Band, ormai una realtà del panorama rock bolognese. Con il suo sound che mescola sapientemente rock classico, blues e hard rock, la Rock Bazar Band è pronta a scatenare il pubblico della Festa della Birra.



Non solo musica: cibo, birra e divertimento per tutti



Oltre alla musica, la Festa della Birra di San Giorgio di Piano offre anche un'ampia varietà di stand gastronomici dove poter gustare prelibate specialità di food truck e birre artigianali. Per i più piccoli, ci saranno giostre, giochi e gonfiabili, mentre gli amanti dello shopping potranno curiosare tra le bancarelle del mercatino artigianale.



Un appuntamento da non perdere



La Festa della Birra di San Giorgio di Piano è un evento imperdibile che si articola in quattro giornate, ideato appositamente per tutti gli amanti del buon cibo, della birra fresca e della musica di qualità. Un'occasione per trascorrere quattro giorni all'insegna del divertimento con amici e famiglia, vista la presenza di mercatini e area dedicata ai più piccoli.



Informazioni utili:



Date: 13-16 giugno 2024

Luogo: Parco Vecchietti, San Giorgio di Piano (BO)



Email: amicidellabirra.sgp@gmail.com