Rock Bazar Band accende il Natale di Marzabotto

La Rock Bazar Band, in occasione dell'iniziativa 'Accendiamo il Natale', l’8 dicembre in Piazza Martiri delle Fosse Ardeatine a Marzabotto (sagrato della Chiesa parrocchiale dei Ss Giuseppe e Carlo di Marzabotto) verso le 14.30, farà una breve apparizione all'interno di una più ampia e articolata giornata di musica organizzata dalla Scuola di Musica di Marzabotto.



Sarà un'occasione per ascoltare un lungo programma di musica dal vivo godendo di quello che offriranno gli stand presenti:



Proloco Marzabotto

Polenta con ragù e squaquerone

Crescentine fritte con affettati

Patatine fritte

Crêpes dolci

Birre

Bevande varie



DONNE SENZA CONFINI

The caldo

Biscotti



ASSOCIAZIONE PDV APS

Bomboloni fritti ripieni

Ciambelle

Donuts

Zucchero filato

Cioccolata calda



ATHLETIC CLUB 1969 ASD

Bombardino

Punch

Succhi di frutta



ANT + ASSOCIAZIONE UN ANIMALE PER AMICO

Vin brulé



Una bella giornata di festa adatta a grandi e piccini.