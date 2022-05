Rock Bazar Band live a Sasso Marconi per "Cantine aperte"

La Rock Bazar Band adora il vino! E vi ricorda l'appuntamento del 28 maggio con Cantine Aperte!



E dopo aver ben gustato tutto il degustabile (responsabilmente) vi invita in Piazza dei Martiri della Libertà a Sasso Marconi alle 21.15 per chiudere la giornata in bellezza con un concerto di musica suonata dal vivo.



Gentilmente ospitati da Music Factory, in occasione del concerto della scuola di musica di Borgonuovo, la RBB avrà il privilegio di chiudere la serata suonando grandi classici rock nella piazza antistante il municipio e la chiesa parrocchiale.