Rock bazar band live al Salina Beer Festival di Castel Maggiore

La Rock Bazar Band porta il suo format esclusivo 'Rock Challenge Party' nel parco di Villa Salina a Castel Maggiore in occasione del Salina Beer Festival, ormai una vera e propria istituzione dell'estate bolognese.



La band oltre a proporre un vasto repertorio di grandi classici del genere di riferimento, metterà in piedi la sua ormai nota competizione a squadre per incoronare il gruppo più competente in abito rock distribuendo strani premi e cotillons.



Le squadre potranno iscriversi tramite il link presente in questa pagina alla voce 'ALTRE INFORMAZIONI', oppure prima dell'inizio dello spettacolo.



La prenotazione del biglietto è gratuita e non garantisce il posto a sedere ma serve unicamente per poter meglio organizzare la 'competizione':



- Prenota un numero di biglietti pari al numero di componenti della tua squadra.

- Preparati su temi prettamente rock.

- Ricorda che, più una squadra è numerosa, più è facile vincere (l'unione fa la forza).

- Le squadre devono essere composte da almeno due persone.

- Nel caso vi sia un alto numero di partecipanti è necessario che almeno un membro della squadra abbia una connessione a facebook.



La verifica delle squadre iscritte sarà eseguita dalle 20.30 fino alle 21.00, ora di inizio del concerto.



L'evento organizzato da FITel Bologna, Cucine Popolari Bologna Social Food, con il patrocinio del Comune di Castel Maggiore, è alla terza edizione e si terrà dal 9 all’11 giugno 2023.



Il programma prevede l’apertura della festa nella serata di venerdì 9 giugno alle ore 19.00.



I cuochi delle “cucine popolari” prepareranno piatti tipici della cucina bolognese e domenica 11 le Sfogline Vsb Bologna, con in prima fila la sfoglina doc Alessandra Spisni, prepareranno in diretta i tortelli che verranno cucinati dai cuochi.



E naturalmente ci sarà lo stand della birra, regina della manifestazione.



Le serate saranno allietate da piacevoli spettacoli musicali e noi avremo il privilegio di poter salire sul palco sabato 10 giugno alle 21.00.



L’iniziativa è particolarmente meritevole di attenzione poiché, come nelle scorse edizioni, persegue l’obiettivo di raccogliere fondi a favore delle cucine popolari di bologna, che dal 2014 opera in attività di volontariato, preparando ed erogando pasti quotidiani a favore di persone svantaggiate, accogliendo con cura e attenzione ogni singolo ospite.



Tutti possiamo fare in modo che venga nuovamente raggiunto tale obiettivo, partecipando numerosi!