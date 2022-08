Rock bazar band rock challenge party al Rewind pub wine bar

Rock Challenge Night': cosa accadrebbe se i giochi di società incontrassero il rock and roll?



Una competizione a squadre accompagnata da musica live!



Forma una squadra competente e irriverente e scopri quale percorso ti attende per raggiungere la vittoria.

Accompagnati da un percorso di musica rock live che partirà dalla fine degli anni ’60 per giungere ai giorni nostri, i partecipanti potranno godere delle golosità del locale mentre fanno sfoggio di conoscenze in ambito rock, abilità, prontezza e voglia di mettersi in gioco.

Ricorda! L’unione fa la forza, più la squadra è numerosa, maggiori saranno le probabilità di riuscire a portare a casa gli strani premi e cotillon messi in palio.



1 - Forma una squadra competente, irriverente e pronta a perdere la propria dignità

2 - Prenota il tuo tavolo presso il Rewind ( tel. 053424596 - Cell. 3450870075 )

3 - La sera stessa iscrivi la tua squadra

4 - Conquista il premio e l'ambito titolo di 'King of the Rockwiz'



Sei timido e non hai voglia di giocare? Vuoi solo ascoltare la musica? Prenota il tuo tavolo e goditi lo spettacolo!



E non dimenticare il 'gioco nel gioco': Il Rock Bazar Band Selfie Contest!



Scatta un selfie con alle spalle la Rock Bazar Band intenta a suonare, pubblicalo su facebook o instagram taggando la @rockbazarband e il locale in cui ti trovi. Il 30 settembre (fine della stagione estiva) la foto che avrà ricevuto più like potrà vincere l'ambito premionzo.



Un sabato sera a tutta birra, divertente, originale e fresco, per concludere settembre alla grande!