Rock Bazar band with rock challenge @bis pasta party (pasta all you can eat)

Appuntamento imperdibile a Lama di Reno con il Bis Pasta Party organizzato dal Circolo Sportivo e Ricreativo di Lama di Reno.



Sotto la tensostruttura collocata presso il locale campo sportivo una serata che promette di essere incandescente con un programma così composto:



- ore 18.00 apertura del bar coi cocktail e la spina della birra del Bar Lama



- ore 19.00 apertura della cucina a cura dell'associazione



- ore 21.30 partenza della 'rock challenge night' © della Rock Bazar Band

Una competizione a squadre accompagnata da musica live!

Ai partecipanti l'onore, ma anche l'onere, di formare una squadra competente e irriverente con la quale scoprire quale percorso li attende per raggiungere la vittoria.

Accompagnati da un percorso di musica rock live che partirà dalla fine degli anni ’60 per giungere ai giorni nostri, i partecipanti potranno godere delle proposte del bar e della cucina mentre fanno sfoggio di conoscenze in ambito rock, abilità, prontezza e voglia di mettersi in gioco.



Ricorda! L’unione fa la forza, più la squadra è numerosa, maggiori saranno le probabilità di riuscire a portare a casa gli strani premi e cotillon messi in palio.



1 - Forma una squadra competente, irriverente e pronta a perdere la propria dignità

2 - La prenotazione non è obbligatoria ma caldamente consigliata ai numeri telefonici Fabrizio 3477985325 e Sabina 3477887933

3 - La sera stessa iscrivi la tua squadra

4 - Conquista il premio e l'ambito titolo di 'King of theRockwiz'



Sei timido e non hai voglia di giocare? Vuoi solo ascoltare la musica? Vieni e goditi lo spettacolo!



Un sabato sera a tutta birra, divertente e originale, provare per credere.