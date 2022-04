"Rock challenge night": cosa accadrebbe se i giochi di società incontrassero il Rock and Roll?

Cosa accadrebbe se i giochi di società incontrassero il rock and roll? Scoprirlo con la Rock Bazar Band! Una serata a base di costine cotte a bassa temperatura, lambrusco e sano agonismo! Quale sara la squadra più preparata in ambito rock?



1 - forma una squadra competente e irriverente

2 - prenota il tavolo

3 - iscriviti

4 - conquista il titolo di King of the Rockwiz



Per l'occasione l'oasi di silenzio e tranquillità completamente immersa nel verde dell'Agriturismo Rio Verde si trasformerà nell'arena dove le squadre potranno confrontarsi al suono di musica live e offrirà un menù a prezzo fisso a base di

costine cotte a bassa temperatura in salsa BBQ, lambrusco e dolce



Adulti 25 euro

Bambini 15 euro

Alternative per i più piccoli e veggie



Strani premi e cotillon