Rock partygiano in Bolognina

Unitevi a noi per una serata indimenticabile di musica rock e impegno civile a sostegno di ANPI Bolognina!

Sul palco tre live musicali... e giù dal palco, cibo, birrette e la possibilità di sostenere le attività di ANPI!

L’evento è gratuito e aperto a tutti!



le band che si alterneranno tra le 18.30 e le 23:

I Mulini a Vento : folk rock e combat folk

Airocks : rock e hard rock

The Derricks : 60s garage



Save the date e preparatevi per una serata elettrica!





“Rock Partygiano” si inserisce nel DiMondi Festival e si svolgerà in Piazza Lucio Dalla (Bologna).

Saranno presenti un bar e un chiosco (con crescentine, piadine, e fritti).



In collaborazione con l’Anpi Bolognina e con il sostegno di: Città del Sole, libreria Attraverso, Azienda agricola Tonelli e ristorante Lambrusco.