Serata rockabilly bolognese: arrivano i Rockin Eddie with The Lucky Strikes

Avete presente i favolosi anni 50? Fate un tuffo nelle magiche atmosfere di quegli anni con il concerto di una delle band più scoppiettanti del panorama nazionale: Rockin Eddie and The Lucky Strikes! I Rockin Eddie with The Lucky Strikes sono una band di Authentic Rockabilly e fifties Rock’n’roll. Luca “Rockin’Eddie” Balboni - personaggio famoso nonché famigerato della scena rockabilly bolognese - alla voce e alla chitarra ritmica, accompagnato dai Lucky Strikes, altri tre bruttissimi ceffi (nonché bruttissimi ciuffi), propone una scaletta tendente all’infinito di puro rock’n’roll mischiato con country e hillbilly, suonato alla maniera di Johnny Burnette e compagnia bella. Questi quattro pessimi soggetti vi dimostreranno che il rock’n’roll non è solo pettine e brillantina… Ad accompagnare il concerto fino a tarda notte ci penseranno il dj set di LucaMcFly e i ballerini della scuola Outatime Swing Dance School - Luca & Carlotta che animeranno la serata con una selezione musicale a tema e con le esibizioni di danza di insegnanti e staff.