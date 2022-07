Rockin’ Summer Fest: musica dal vivo, vintage market e Hawaian Party

Festival di Musica e Cultura degli anni del Rock and Roll! Tre giorni dedicati interamente ai balli e alla musica che hanno cambiato il mondo. Il tutto in una locationattrezzata e ricca di servizi come piscina e spiaggia il tutto a 10 min da Bologna, allo Junior di Rastignano.

Il programma di venerdì 8 luglio:

ORE 17:00 HAWAIIAN PARTY

18:00 King Lion and the Braves

Dj Set By Enry Sold Out

ORE 21:00 WELCOME PARTY

21:30 Crazy Swing School Show

22:00 Cat Lee King and his Cocks

22:45 Teacher's Presentation

Il programma di sabato 9 luglio:

ORE 17:00 HAWAIIAN PARTY

18:00 New Tones

Dj Set By Crazy Finger

ORE 20:00 DINNER GALA

ORE 21:00 ROCKIN' SUMMER PARTY

22:00 CHERRY CASINO and The GAMBLERS

22:45 SHOW

01:00 AFTER PARTY

BATTLE Dj