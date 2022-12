Da 17 novembre 2022 al 15 gennaio 2023 la mostra fotografica "Byways. Le fotografie di Roger Deakins" in esposizione nel sottopasso di Piazza Re Enzo.

Roger Deakins è un maestro della fotografia per il cinema con due Premi Oscar nel suo palmarès e 15 nomination. Ha dato luce e colore a decine di capolavori hollywoodiani, divenendo collaboratore imprescindibile per autori come i fratelli Coen, Sam Mendes, Denis Villeneuve.

Lo stesso autore sarà in città per inaugurare la mostra e per presentare le prime proiezioni di film che si snoderanno poi fino a gennaio tra il Cinema Lumière della Cineteca di Bologna e il MAST.Auditorium.

L’esposizione, curata da curata da James Ellis Deakins, trae origine dalla prima e omonima monografia di Deakins pubblicata da Damiani nel 2021 e presenta più di 50 fotografie in bianco e nero presenti nel libro, oltre ad una serie di scatti inediti.

Le immagini sono realizzate da Deakins in diversi momenti e diversi luoghi: le zone rurali del North Devon ci raccontano un’Inghilterra ormai scomparsa, fatta di fiere del bestiame, natura incontaminata e tradizioni; un’ampia sezione è dedicata al mare, grande amore di Deakins, protagonista tra i vari paesaggi fotografati in giro per il mondo. Le sue immagini testimoniano una sensibilità anglosassone profondamente ironica e uno sguardo attento e curioso alla vita nelle strade secondarie, come suggerisce il titolo Byways.