ROMANA MARZADURI – OLTRE LO SPECCHIO

Inaugurazione sabato 23 ottobre 2021 alle ore 18.

GALLERIA B4, Via Vinazzetti 4/b (zona universitaria), Bologna.

Fino al mercoledì 24 novembre, mar-sab, 17-20.

Ingresso libero, oppure su appuntamento.



In un clima di congelante sospensione durante la costrizione al lockdown, la visione inattaccabile dal virus di Romana Marzaduri, sviluppa un nuovo progetto intitolato “Oltre lo specchio”, che sta ad indicare che il mistero non si inserisce nel mondo rappresentato, ma si nasconde e palpita dietro di esso.

Otto donne che dal mondo reale, attraverso lo specchio, assumono le sembianze di Supereroine vestite del loro fascino arcano.

Alimentate di energia fotoatomica e mature per grazia divina, sono forti, risolute, coraggiose e assolutamente perfette, pronte ad affrontare questo destino e salvare il nostro mondo malato, agendo per il bene del gruppo e in difesa della comunità.

Il Realismo Magico, un rifugio da un mondo ostile, nel vero sempre più vero fino al finto.



Oltre lo specchio 7, 80x80, acrilico su tela, 2020.

