"Romantiche risate". Conoscere le opere liriche

Composto da Gaetano Donizetti nel 1832, su libretto di Felice Romani, l'Elisir d'Amore narra la storia di Nemorino, un contadino innamorato di Adina alla quale non riesce a dichiarare il suo amore, di un dottore: Dulcamara che gli vende un fantomatico elisir d'amore e del soldato Belcore.

Incontro della rassegna Dentro l'opera 29, ciclo di incontri con il musicologo Piero Mioli per conoscere e apprezzare le opere liriche. Nel giro di un’ora circa, il relatore condurrà il pubblico all’ascolto, alla visione, all’intendimento di un’opera: dal libretto alla partitura, dai personaggi al coro, dalla scenografia alla tradizione esecutiva. Non ci sarà l'ascolto di musica e non sarà una conferenza né una lezione, ma un approccio per ripassare l'opera, prepararsi ad andare a teatro, o semplicemente ad ascoltare un disco.

Ingresso libero