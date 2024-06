Anteprima mondiale del film "Romina": il documentario di Valerio Lo Muzio e Michael Petrolini

"Romina" è il titolo del documentario di Valerio Lo Muzio e Michael Petrolini in anteprima mondiale al Biografilm Festival. Sabato, 8 giugno alle 18:45 in Sala Mastroianni del Cinema Lumière e (dopo il sold-out) anche domenica 9 giugno alle 16.00 sul grande schermo del Cinema Arlecchino di via Lame. Chi è Romina? Ventenne di seconda generazione, insegue il sogno del pugilato agonistico. Ma la vita la metterà di fronte a una dura prova che la costringerà a una scelta. Una palestra popolare, la Bolognina Boxe, le assurdità della burocrazia giudiziaria e la lotta di Romina contro la precarietà del suo futuro

“Vedo tutti andare avanti mentre io sto sempre là. Ferma.”

Romina (2024, Italia), il documentario di Valerio Lo Muzio e Michael Petrolini, scritto da Lo Muzio e Giorgia Malatrasi insieme al produttore EMILIANO TROVATI (FASE 3), verrà presentato in anteprima mondiale sul palco della ventesima edizione di Biografilm Festival (Sabato 8 giugno 2024, Ore 18:45 - Sala Mastroianni, Cinema Lumière, Piazzetta P.P. Pasolini 2/B - Bologna). Il Festival ha deciso di replicare la proiezione del documentario, dopo che i biglietti per la prima erano terminati in meno di 24h, così il documentario sarà in sala anche Domenica 9 Giugno 2024, ore 16:00 al cinema Arlecchino in via delle Lame 59/a, Bologna.

In concorso per il PREMIO BIOGRAFILM ITALIA e PREMIO MANIFESTO, Romina partecipa anche alle attività del progetto TUTTA UN'ALTRA STORIA ed è in gara per il premio omonimo.

Romina racconta la storia di Romina Cabezas Navarrete, giovane donna di seconda generazione cresciuta tra le strade della Bolognina – quartiere di Bologna storicamente caratterizzato da una forte componente multietnica e proletaria. Il suo sogno: tirare di boxe a livello agonistico, grazie all'incontro con la PALESTRA POPOLARE “A.S.D. BOLOGNINA BOXE”. Ma non importa quello che si desidera e quanto ci si impegna, quando vivi in balia delle anomalie del sistema. Non importa l'esempio di PAMELA MALVINA NOUTCHO SAWA, campionessa italiana ed europea dei pesi leggeri, cresciuta sportivamente nella stessa palestra (e presente nel film).

Tutto può cambiare da un momento all'altro. E così, quando la madre di Romina, Berta, viene arrestata si materializza in un istante l'ingiustizia del SISTEMA CARCERARIO ITALIANO. E la vita assume una prospettiva diversa.

Una storia che mette in scena la PRECARIETÀ DEL FUTURO, la frustrazione di vedersi scivolare via le possibilità che potrebbero cambiare l'esistenza, la lotta delle palestre popolari per il diritto all'attività sportiva e il rifiuto della mercificazione dello sport. Romina offre un RITRATTO REALISTICO DELLA VITA URBANA, FATTA DI FRAGILITÀ SOCIALE, INSICUREZZA E CARCERE. È ambientato a Bologna, ma la storia potrebbe essere la stessa in una qualunque città contemporanea.

Durante il festival i registi Valerio Lo Muzio e Michael Petrolini, insieme a Romina Cabezas Navarrete incontreranno le ragazze della COMUNITÀ EDUCATIVA OIKOS DI BOLOGNA che compongono la giuria del TUTTA UN'ALTRA STORIA AWARD per raccontare della loro esperienza e commentare il film.

La proiezione in anteprima mondiale sarà accompagnata da un momento di riflessione con il pubblico insieme a NEXT GENERATION ITALY.

Romina sarà distribuito da RHAPSODIA FILM.

Valerio Lo Muzio, regista e autore: “Cresciamo con il mito che la realizzazione dei propri sogni sia alla portata di tutti: basta impegnarsi, sudare e lottare con tutte le nostre forze e prima o poi raggiungeremo il nostro obiettivo. Credo invece che la realtà sia molto più complessa. Esiste una generazione alla quale non è concesso sognare, la loro vita è fatta di precarietà, di lavoro sottopagato, di sfruttamento, di diritti calpestati e di affitti troppo cari, anche in quella che è stata definita ‘la città più progressista d’Italia’. “

Michael Petrolini, regista e direttore della fotografia: “Con questo progetto ho avuto l'opportunità di entrare nel mondo delle nuove generazioni e degli adolescenti, conoscendoli da vicino e condividendo forti emozioni. Abbiamo seguito Romina per quasi quattro anni, e in questo tempo sono cresciuto insieme a lei. Tutto ciò è stato possibile grazie alla realtà del pugilato e delle palestre popolari, dove ho scoperto valori come l'inclusione, la socialità e la pratica di uno sport sano e non mercificato."

Emiliano Trovati, autore e produttore: “Il cinema documentario ha la pretesa di raccontare le contraddizioni e i vezzi dell'uomo, e della società. Credo che Romina sia riuscita in questo. Il documentario ritrae con garbo una verità nota ai più: nonostante i progressi fatti, la società è ingiusta”.

Con il supporto del Ministero della Cultura e dell'Emilia-Romagna Film Commission.

Con il patrocinio di Comune di Bologna, di FPI BOXE – Federazione pugilistica italiana e Bolognina Boxe.

ROMINA, Italia, 2024

REGIA: Valerio Lo Muzio e Michael Petrolini

SCRITTO DA: Valerio Lo Muzio, Giorgia Malatrasi ed Emiliano Trovati

PRODOTTO DA: Fase 3 Soc Coop

DISTRIBUITO DA: Rhapsodia Film

CON: Romina Cabezas Navarrete, Berta Irene Navarrete Yacelga, Franco Palmieri, Alessandro Danè, Alan Gonzales, Fatima Briakli, Stanislao Junior Liuzzi, Pamela Malvina Noutcho Sawa,

SINOSSI

Romina racconta la vita di una giovane donna, cresciuta a Bologna, che conduce una vita comune, fatta di lavoro, sport e serate con gli amici, che prende una svolta inaspettata e drammatica quando sua madre, Berta, viene arrestata. La trama esplora non solo le vicende familiari della protagonista ma anche la complessa rete sociale di periferia che la circonda. Ambientata a Bologna, Romina potrebbe ripetersi identica in una qualsiasi metropoli occidentale, perché riflette una realtà universale, la precarietà della vita suburbana moderna. E attraverso la detenzione di Berta, si materializza l’ingiustizia del sistema carcerario, un aspetto controverso della nostra società. Romina offre un ritratto realistico della vita urbana, fatta di fragilità sociale, precarietà e carcere.

I REGISTI

Valerio Lo Muzio, nato a Foggia nel 1990, si laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Bologna. Completa la sua formazione con un Master in Giornalismo presso la Scuola di Giornalismo Ilaria Alpi di Bologna. Documentarista e giornalista professionista iscritto all’ordine regionale dell’Emilia Romagna. Negli anni ha collaborato con La Repubblica, La 7, Il Fatto Quotidiano, Daily Mirror, Internazionale e Corriere della Sera. È coautore e co-regista del documentario lungometraggio sul mondo delle sex-workers, Silvia’s Game. Ha realizzato, tra gli altri, un corto documentario su Patrick Zaki, Waiting for Patrick, prodotto da GediVisual e selezionato per il festival RiFilm. Ha vinto la menzione d’onore al premio Pio La Torre 2019 e il premio giornalistico Articolo 21 “Liberi di” 2021. È stato premiato con il Premio Oliviero Beha come miglior giornalista emergente dell’Emilia Romagna nel 2021.

MICHAEL PETROLINI nasce a Torino nel 1992 e cresciuto a Parma. Si diploma al liceo Socio Psico Pedagogico per poi iniziare gli studi universitari di Sociologia a Milano. Nel 2017 si iscrive alla Rosencrantz & Guildenster, accademia del cinema a Bologna per imparare il linguaggio cinematografico e iniziare a fare le riprese del suo documentario “Honeydew-The End of illegality”, documentario ancora in produzione dal 2020 da Indyca. Nel 2020 si trasferisce a Bologna ed inizia il suo secondo documentario “Rentsrike Bolognina”.

Fase3 è una produzione indipendente con sede a Roma e a Bologna, una start-up culturale che opera stabilmente nel settore audiovisivo e cinematografico dal 2017. Nel tempo, Fase3 ha sviluppato progetti di rilevanza socio-culturale, in collaborazione con giovani autori e registi, preferendo il valore dello sguardo autoriale sulle controversie della società piuttosto che i risultati economici al botteghino. Nel 2019, collabora alla produzione del documentario lungometraggio, Il Gioco di Silvia, selezionato dal Biografilm Festival.

Rhapsodia Film, fondata nel 2021, è una società dedicata alla produzione e distribuzione cinematografica indipendente. La visione di Rhapsodia è affrontare e far riflettere su tematiche sociali rilevanti attraverso la produzione e distribuzione di progetti cinematografici con elevate potenzialità, promuovendo la crescita individuale.

Rhapsodia distribuisce le sue opere sulle principali piattaforme di streaming, come Prime Video e Chili, e nei più prestigiosi festival cinematografici, accrescendo il prestigio e il riconoscimento culturale dei suoi lavori.