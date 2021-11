Ronn Moss: "Ridge Forrester" vola da Beautiful a Bologna per un live

Ronald Montague Moss, conosciuto come Ronn Moss (nato a Los Angeles nel 1952), è un attore, musicista e cantante statunitense, conosciuto a livello internazionale per il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera Beautiful, che ha interpretato dal 1987 al 2012. Ebbene, lo potremo vedere dal vivo al Bravo Caffè domenica 14 novembre.

La sua carriera musicale inizia nel 1976 quando Moss forma il gruppo Player - di cui è il bassista - con Peter Beckett, John Charles e John Friesen. Nel 1977 arriva il loro primo grande successo internazionale, "Baby Come Back", che scala le classifiche di mezzo mondo arrivando al primo posto della Billboard Hot 100. Dopo avere lasciato il gruppo, Moss intraprende una carriera musicale solista. Il grande successo mondiale arriva perà nel 1987 quando il musicista viene scelto per interpretare Ridge Forrester nella soap opera Beautiful. Insieme a Katherine Kell Lang, Moss detiene il record di maggiori puntate interpretate fino ad oggi e il ruolo di Ridge gli ha dato una grandissima fama in tutto il mondo, facendo del suo personaggio uno dei più amati della soap opera. Grazie a questa parte, Moss ha ricevuto molti riconoscimenti come attore, tra cui sette nomination ai Soap Opera Digest Awards.