Dalle 9.30 alle ore 19.30, Fondazione Golinelli propone “Rosalind Franklin: il codice della vita: una giornata di laboratori rivolti a bambine/i e ragazze/i dai 7 ai 13 anni per scoprire curiosità e dettagli sul DNA, la molecola alla base della vita.

L'appuntamento, che fa parte del ciclo “Racconti di scienza a Opificio Golinelli”, è ispirato agli studi e alle scoperte della straordinaria chimica, cristallografa e ricercatrice di biofisica, Rosalind Elsie Franklin. Fu lei la prima scienziata a catturare l’immagine della doppia elica del DNA. Inizialmente le sue ricerche apparvero solo come un sostegno alla tesi formulata dai suoi colleghi uomini ben più noti, Watson e Crick. Solo dopo la morte, il suo lavoro ha ricevuto molti riconoscimenti da grandi istituzioni scientifiche.

I laboratori saranno:

IDENTI-CLICK la vita in una foto

Conosci Rosalind Franklin? La celebre scienziata che riuscì a fotografare il DNA per la prima volta svelandone la struttura a doppia elica. Durante l’attività, le/i bambine/i, si immergeranno nella sua storia e nei suoi preziosi studi: realizzeranno una soluzione fotosensibile in grado di svilupparsi in presenza di una sorgente luminosa con la quale creeranno una personale fotografia di questa molecola. Successivamente, una divertente attività creativa gli permetterà di scoprire alcuni dettagli e caratteristiche.

Della durata di un’ora e mezza e rivolto a bambine/i dai 7 ai 10 anni, il laboratorio avrà repliche alle ore 9.30-11.00, 11.15-12.45, 14.30-16.00, 16.15-17.45

DNA Maker

Dopo aver approfondito la vita e gli studi della famosa scienziata Rosalind Franklin, le/i ragazze/i, utilizzeranno reagenti e strumenti di laboratorio, per estrarre e visualizzare il DNA contenuto nelle cellule di frutta e verdura. Si sfideranno poi in una challenge creativa, dove grazie all’utilizzo del kit didattico Strawbees, daranno vita ad un modello della doppia elica di DNA. Il laboratorio, rivolto a ragazze/i dagli 11 ai 13 anni, si svolgerà dalle ore 18.00 alle 19.30.

Contributo di partecipazione: 10 € (sconto del 10% per i possessori della Card Cultura)