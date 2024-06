RUFOISM – GLI’ ALTERABILI

Inaugurazione giovedì 6 giugno alle ore 18

GALLERIA B4, Via Vinazzetti 4/b, (zona universitaria), Bologna

Fino al venerdì 19 luglio, mar-ven, 17-20

Ingresso libero, oppure su appuntamento

La mostra rimarrà aperta fino all’inizio settembre solo su appuntamento



Si può contenere l’entropia? No, ma si può dipingere e disegnare, tentando, come nel caso di Rufoism.

E ‘alterabile tutto ciò che è soggetto a modifica; con tutta la dispersione, o il dissolvimento che la modifica comporta.

Le figure di Rufoism sembrano essere senza ossa, o scheletro.

Il colore, la pennellata, il segno sono l’esoscheletro di una intensità, di uno stato d’animo.

Come se Rufoism dotasse di corazza un insetto, prima che questo si perda nel suo vibrare indistinto.

Quante frequenze ci sono in un palloncino tenuto da un umano con la testa di ratto?



Suddivisioni di ruoli metropolitani, olio e colori misti su tela, 186 x 135 cm, 2004-2024