"Ruggero dei Timidi" live il cantante più pettinato del panorama italiano

Sabato 22 luglio "Ruggero dei Timidi" live sul palco del BOnsai Garden. Quest’estate 2023 Ruggero de I Timidi porterà sui palchi italiani il RUGGERO SUMMER PARTY. Un’occasione unica per festeggiare i 10 anni di carriera del cantante più pettinato del panorama italiano. Lo spettacolo è un Best Of delle hit di Ruggero de I Timidi, inserite in uno show che saprà mescolare musica dal vivo, djset, karaoke e balli di gruppo. Ad animare questo irriverente villaggio vacanza ci sarà ovviamente Ruggero, aiutato dalla soubrette (e moglie) Fabiana Incoronata Bisceglia. Uno show originale, colorato e timidamente balneare.