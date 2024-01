Ruggero Passarini. Tasti e bottoni, quante emozioni!

Presentazione della biografia dedicata all‘artista. Ruggero Passarini non necessita presentazioni: allievo del maestro Leonildo Marcheselli, ha solcato i palchi per decenni, regalando sempre ottima musica, balli e divertimento a intere generazioni. In compagnia di Adriano Bacchi Lazzari, autore della biografia proposta da Edizioni Minerva, percorreremo la vita artistica del grande fisarmonicista, con aneddoti e sorprese.



Modera Riccardo Negrelli. Sarà presente l'artista Ruggero Passarini. Iniziativa, a partecipazione gratuita, promossa dal Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna nell’ambito delle azioni di Bologna Città della Musica UNESCO. La Sala della Musica, al secondo piano di Biblioteca Salaborsa, è il primo percorso espositivo permanente in Italia dedicato alla storia della popular music di una città.