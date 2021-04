"Il rumore del silenzio tour": a Bologna il 7 aprile

Con un misterioso teaser apparso il 1 e il 2 aprile, sui canali social di Bauli In PIazza e delle quattro più importanti arene italiane per grandi eventi, è stato annunciato IL RUMORE DEL SILENZIO TOUR. Il tour percorre l’Italia attraverso quattro date - coniugate dall’omonimo hashtag #IlRumoreDelSilenzio - svelando tappa dopo tappa, i quattro artisti protagonisti della speciale esibizione. Si parte il 7 aprile dall’Unipol Arena di Bologna, segue la data milanese l’8 aprile al Mediolanum Forum e il 9 aprile a Torino presso il Pala Alpitour, per concludersi il 10 aprile a Roma presso il Palazzo dello Sport.

Al termine del tour, lunedì 12 aprile, sui canali di Bauli In Piazza e i canali di #Chiamatenoi, verrà pubblicato il video racconto dell’operazione che riaccende i riflettori sulle arene italiane e i suoi lavoratori.

Sarà possibile partecipare attraverso i canali social delle location e di Bauli In Piazza.

L’appuntamento è sempre alle 10.00.