Run 5.30: appuntamento all'alba per la camminata nel centro storico di Bologna

Il Tour della Run 5.30 sceglie Bologna come sesta tappa, tornando per la dodicesima edizione nella Turrita. Già duemila iscritti per correre insieme, nel cuore della città, dando il benvenuto all’alba, venerdì 9 giugno. La Run 5.30 è una camminata non competitiva alle 5.30 di un giorno lavorativo, che ha l’obiettivo di promuovere un sano stile di vita attraverso il movimento, il cibo, la cultura, l’arte e l’esperienza. Il tutto nel contesto in cui la gente vive e lavora, con un evento sostenibile a impatto zero.

Ideata dal pubblicitario Sergio Bezzanti e della biologa nutrizionista Sabrina Severi, Run 5.30 è un grande progetto di comunicazione incentrato sull’importanza di adottare uno stile di vita sano e sostenibile.

La manifestazione, che va in scena nella nostra città grazie all’accordo tra Ginger SSD e UISP Bologna, prevede per la sua dodicesima edizione più di duemila partecipanti. È ancora possibile iscriversi online sul sito www.run530.com oppure in presenza in Sede UISP di via dell’Industria 20. (Per maggiori info consultare il sito www.uisp.it )

IL TOUR 2023: LE CITTÀ COINVOLTE

Bologna è la sesta città toccata dal tour di Run 5.30 in questa stagione. L’avventura è iniziata il 12 maggio a Verona, in seguito sono andate in scena le tappe di Milano, Palermo, Torino e Modena. Dopo Bologna, sarà la volta di Ferrara il 16 giugno, poi Mantova il 23 giugno, e a seguire Venezia il 7 luglio per terminare con la Virtual 5.30 prevista per il 14 luglio.

IL PERCORSO DELLA RUN 5.30 DI BOLOGNA

Il percorso della tappa bolognese è stato tracciato da Marcello Ciurlo di UISP Bologna: 5 chilometri e 300 metri, nel cuore del centro storico di Bologna che permette di toccare, attraverso le strade del centro storico, i luoghi più pittoreschi. Anche per l’edizione di quest’anno il ritrovo sarà in piazza Nettuno.

Eccolo in dettaglio:

Piazza Nettuno – via Ugo Bassi – via Marconi - via Riva di Reno – via Galliera – via Manzoni – via dell’Indipendenza – via Marsala – Vicolo Luretta – via Valdonica – piazzetta Biagi – via dell’Inferno – via Canonica – via Zamboni – Piazza Verdi – via Petroni – piazza Aldrovandi - via Guerrazzi – via Petronio Vecchio – via Fondazza – via Santo Stefano – Piazza Santo Stefano – via De Pepoli - via Castiglione – via Farini – via D’Azeglio – piazza Galvani – Via dell’Archiginnasio - piazza Maggiore.

UNA RUN 5.30 SOLIDALE E SOSTENIBILE: LE CUCINE POPOLARI

Solidarietà e Sostenibilità sono parole chiave dell’evento RUN 5.30. Ad ospitare la Conferenza Stampa, lo scenario delle Cucine Popolari, realtà bolognese che dona un luogo dove le persone più in difficoltà trovano un pasto caldo e la possibilità di scambi sociali. L’idea delle Cucine Popolari è quella di rispondere ad un bisogno di socialità e dignità, di combattere la solitudine e la tristezza oltre che la fame. Tutto ciò si sposa perfettamente con gli ideali della RUN 5.30, motivo per cui parte del ricavato dell’evento verrà donato loro.

Inoltre, anche per quest’anno, l’evento ludico motorio si considera uno dei più sostenibili d’Italia: al termine della camminata-corsa, un punto di ristoro dedicato ai partecipanti che offrirà frutta fresca di stagione, quali le fantastiche ciliegie nostrane, rigorosamente confezioni di carta riciclata, integrate con un box per raccogliere i noccioli.

CONSEGNA T-SHIRT

È possibile ritirare la T-SHIRT Mercoledì 7 e giovedì 8 giugno, dalle 10 alle 18 presso Cucine Popolari – Giardino Donatori di Sangue, Via Fioravanti angolo Via del Battiferro. Per chi non riuscisse è possibile ritirare la maglietta in piazza Maggiore la mattina dell’evento, 9 giugno dalle ore 5.00.