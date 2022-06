Run 5.30: 5 km nel cuore della città alle 5.30 del mattino

Venerdì 10 giugno 2022 torna l’appuntamento con Run 5.30 Bologna, sesta tappa del tour 2022. Run 5.30 è il progetto incentrato sul binomio movimento e sana alimentazione che, dal 2009, fa correre migliaia di early birds nelle più belle piazze d’Italia e del mondo.

Run 5.30 è una camminata non competitiva alle 5.30 di un giorno lavorativo: un evento a impatto zero per iniziare la giornata in compagnia e regalandosi un momento di benessere. Ideata dal pubblicitario Sergio Bezzanti e della biologa nutrizionista Sabrina Severi, Run 5.30 è un grande progetto di comunicazione dedicato all’importanza di adottare uno stile di vita sano e sostenibile.

Il tour 2022 di Run 5.30 “I love you mum” sceglie Bologna come sesta tappa. Già tantissime le prenotazioni per correre insieme nel cuore della città. Run 5.30 è una camminata non competitiva alle 5.30 di un giorno lavorativo, che ha l’obiettivo di promuovere un sano stile di vita attraverso il movimento, il cibo, la cultura, l’arte e l’esperienza. Il tutto nel contesto in cui la gente vive e lavora, con un evento sostenibile a impatto zero.

Run 5.30, nata a Modena nel 2009 –grazie ai primi 570 partecipanti coraggiosi- ed esportata anche nel Regno Unito e a New York, riparte con il tradizionale ritrovo nei centri storici d’Italia e con l’inconfondibile ristoro a base di frutta fresca di stagione.

A Bologna l’appuntamento è venerdì 10 giugno con partenza e arrivo in Piazza Nettuno… ovviamente alle 5.30 del mattino.