Run 5.30: torna all'alba la camminata non competitiva di 5 km nel cuore della città

Torna la Run 5.30, la camminata non competitiva di 5 km nel cuore della città (che parte alle 5:30) che arriverà a Bologna venerdì 14 giugno. Da un'idea di Sabrina Severi e Sergio Bezzanti, l'evento vuole promuovere un sano stile di vita attraverso il movimento, il cibo, la cultura, l'arte e l'esperienza.

La tappa bolognese della Run 5.30 partirà da Piazza Nettuno venerdì 14 giugno mentre il ritiro della t-shirt si potrà effettuare mercoledì 12 e giovedì 13 giugno dalle 10.00 alle 18.00 presso Cucine Popolari-Giardino Donatori di Sangue, Via Fioravanti angolo via del Battiferro.