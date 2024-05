RunMidNight, torna la maratona notturna. E quest'anno si corre per la Garisenda

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Se è risaputo che sport e movimento fanno bene alla salute di chi li pratica, quest’anno la corsa notturna farà bene anche alla Garisenda. Al restauro dell’acciaccata torre pendente sarà devoluto infatti parte del ricavato della nona edizione RunMidNight, la maratona di cinque chilometri per le vie del centro che ogni anno ‘adotta’ un monumento per prendersene cura.

In programma il 25 maggio, la corsa partirà allo scoccare poco prima della mezzanotte nella notte tra sabato e domenica. Per la prima volta il via sarà in Piazza Galvani: i partecipanti proseguiranno in Piazza Maggiore e poi per tutto il centro fino a passare sotto le Due Torri proprio davanti alla Garisenda. L’obiettivo dell’Asd organizzatrice ‘Corri con noi’ è di raggiungere i mille iscritti: le iscrizioni sono possibili ancora online e il giorno stesso della manifestazione.

Sempre in piazza Galvani sarà allestito il villaggio con gli stand che apriranno alle 16. Dalle 18 alle 22 previsto l’apericena curato da Bottega Ranocchi 1972 e musica. Dalle 22:30 il riscaldamento di gruppo e alle 23:59 il via. All’arrivo per tutti i partecipanti panino con la mortadella offerto da Bottega Ranocchi.

Tra i partner anche Cisalfa, Avis, Nezcom, Strategic Nutrition center che avrà uno stand in piazza per proporre consulenze personalizzate in fattoi di nutrizione, Nezcom e Pixel.