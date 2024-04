Running e solidarietà: arriva la Tigotà Spring Run

Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione di Tigotà Spring Run, la corsa benefica per raccogliere fondi a favore della Fondazione Sant’Orsola per la realizzazione del nuovo Day Hospital di Oncologia femminile del Policlinico di Bologna. La corsa si svolgerà domenica 14 aprile 2024 dalle ore 11:00 presso i Giardini Margherita di Bologna, con un percorso di 6 km pensato per accogliere runners di ogni età e livello di preparazione: adulti, bambini, giovani, famiglie che potranno partecipare ad una giornata di sport e beneficenza.



Grazie al sostegno di Tigotà, che promuove la corsa e si farà carico di tutti i costi della manifestazione, tutti i proventi delle iscrizioni (10€ di quota di partecipazione a persona) verranno devoluti interamente a Fondazione Sant’Orsola, per sostenere la realizzazione del nuovo Day Hospital di Oncologia femminile del Policlinico di Bologna che diventerà un punto di riferimento per la cura dei tumori femminili oltre che uno spazio accogliente, pieno di luce e colore, per tante donne che stanno affrontando un percorso difficile.



È già possibile iscriversi online sul sito www.tigotaspringrun.com prenotando il proprio posto nella griglia di partenza, la T-shirt esclusiva e il pacco corsa che verranno consegnati la mattina dell’evento presso i Giardini Margherita, a partire dalle 8:30. A salutare e incitare i partecipanti ci sarà un ospite d’eccezione, il noto “corridore” di Striscia la Notizia Moreno Morello.



Nata da un’idea di Tigotà, la corsa è patrocinata dal Comune di Bologna con il sostegno di Fondazione Sant’Orsola.



Tutte le informazioni su: www.tigotaspringrun.com