"Running up that hill": danza contemporanea sui colli

È interamente dedicato alla danza il weekend di Scena Natura, la rassegna multidisciplinare di teatro, cinema, musica, danza ed esperienze immersive nel paesaggio in programma fino al prossimo 16 settembre a Fienile Fluò (via di Paderno, 9): sabato 3 e domenica 4 settembre va in scena la IX edizione di “Running up that hill – Esperimenti coreografici in collina”, un progetto di residenze, workshop e performance di danza contemporanea costruito per gli spazi verdi dell’agriturismo.

A partire dalle ore 18.00 di entrambe le giornate (ingresso € 8, ridotto 6) si susseguiranno 4 performance di danza e una di video-danza interattiva: a partire da Shoresh (Root) con la coreografia di Gil Kerer, danzatore indipendente, performer, insegnante e coreografo israeliano con esperienze internazionali. Protagonista della performance, che viene definita “una ricerca dopo una liberazione e un lasciarsi andare, un viaggio personale nel percorso di ritorno” – le radici, appunto, la danzatrice Korina Fraiman: Shoresh (Root) è stata presentata in anteprima nell’ambito del “Between Heaven and Earth Festival” 2022 a Gerusalemme, la danzatrice Korina Fraiman. E ancora Gorputzu Laburra di Eva Guerrero, con Garazi Lopez de Armenti, spettacolo che racconta della ricerca dell’equilibrio negli spazi naturali, nato dalla ricerca dell’uso del corpo in alcune religioni: una lotta per calmarsi, fare tacere il rumore, alleggerire il carico e la colpa, per trovare un posto dove l’animale possa riposare. Red carpet in nature di e con Martina La Ragione e Matilde Bergamini nasce dall’idea di Red Carpet come ponte che conduce ad altre dimensioni, un evento nell’evento – come accade in occasione di cerimonie e festival - che diventa un viaggio fatto di attraversamenti, evoluzioni, partenze e arrivi, in continuo bilico tra gioco e tragedia, responsabilità e incoscienza, precisione e caos. HOW TO_just another Boléro di e con Emanuele Rosa e Maria Focaraccio: ispirati dalle note del Boléro, i due autori creano un mutevole paesaggio di corpi all’interno di uno spazio limitato e confinante, nel quale diciotto effimere immagini si plasmano l’una nell’altra, cercando un proprio spazio vitale e adattandosi al tempo sospeso.

È sempre a cura di Eva Guerrero Within, video-danza interattiva per occhiali per realtà virtuale. Un invito a lasciarsi avvolgere dalla natura, dal movimento e dall'universo personale di una danzatrice, nel quale la tecnologia è solo una finestra per vivere la danza come mai prima d'ora. Within è stato creato da Eva Guerrero, interpretato da lei stessa e Garazi Lopez de Armentia, diretto da Jemima Cano e realizzato da Iker Pomposo, ed è stato presentato in anteprima al Bilbao Art Center al BLV Art Festival e al MEET Milano.



In caso di maltempo gli spettacoli saranno riprogrammati.

Per info e prenotazioni: tel. 051 589484, Whatsapp 324 5508337 o mail a scenanatura@fienilefluo.it