"I Ruvidi" live al Fondo Comini

Domenica 14 luglio "I Ruvidi" live sul palco del Fondo Comini.

I Ruvidi nascono da una momentanea ribellione, priva comunque di rancore, all’esterofilia musicale imperante ed alla voglia di darsi alla tradizione musicale di questa terra di mezzo in cui alcuni sono cresciuti e da cui altri sono stati adottati. Ed anche per accontentare Lorenzo che voleva che i suoi amici formassero un gruppo di liscio. E comunque visto che la ribellione è durata poco, i Ruvidi non si fanno mancare alcune epiche incursioni nella musica latina più da balera che si possa trovare.