"S/Cavo", la mostra fotografica di Paolo Quartapelle

Il 6 giugno dalle ore 18 si aprono le porte della mostra fotografica di Paolo Quartapelle, curata da Giuseppe Virelli!



La mostra integramente incentrata sull’ultimo progetto del fotografo bolognese verrà presentata nello spazio Officina del Dumbo, in via C. Casarini 19.

Come sottolinea il curatore Giuseppe Virelli:



La mostra rimarrò aperta al pubblico fino al 27 giugno 2024.