La Rock Bazar Band infiamma Piazza Maggiore per la Strabologna

Sabato 11 maggio, in occasione della StraBologna, la Rock Bazar Band torna ad esibirsi in Piazza Maggiore, regalando al pubblico un concerto imperdibile a partire dalle ore 18.00.



Dopo il successo dello scorso anno, la band bolognese riporta la propria musica energica e coinvolgente nella cornice suggestiva della piazza più importante del capoluogo emiliano. Un evento da non perdere per tutti gli amanti del rock e del pop, che potranno vivere un'esperienza musicale unica e indimenticabile.



La Rock Bazar Band è una formazione musicale che ha maturato la propria esperienza anche sul crescentone, capace di combinare sapientemente generi diversi come rock, e pop. Il loro repertorio include brani originali e cover di artisti di fama internazionale, reinterpretati con uno stile personalissimo e travolgente.



Il concerto di Piazza Maggiore sarà l'occasione per ascoltare dal vivo la band e per ballare a diretto contatto coi musicisti.



Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano vivere una serata all'insegna della musica e del divertimento.



Informazioni utili:



• Data: Sabato 11 maggio 2024

• Ora: 18.00

• Luogo: Piazza Maggiore, Bologna

• Evento gratuito



Segui la Rock Bazar Band su:

• Facebook: https://www.facebook.com/rockbazarband/

• Instagram: https://www.instagram.com/RockBazarBand/

• Sito web: https://rockbazarband.weebly.com/



Contatti:

• Email: rockbazarband@gmail.com



Non mancare! Sabato 11 maggio, Piazza Maggiore si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto con la musica travolgente della Rock Bazar Band.