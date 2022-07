Il 16 luglio "Castel Guelfo the style outlets" e Worldrise onlus insieme per salvaguardare il mare

Mare, meta prediletta per le vacanze e grande patrimonio dell’umanità. Sono questi i temi al centro della programmazione estiva di Castel Guelfo The Style Outlets, che fino alla fine di agosto si trasformerà in una “nave da crociera” con aree relax, gaming corner e attività di intrattenimento per tutta la famiglia.



Sabato 16 luglio, in programma un’intera giornata dedicata alla tutela dell’ambiente marino in collaborazione con Worldrise Onlus, associazione di giovani professionisti che sviluppa progetti di conservazione e valorizzazione degli ecosistemi marini.



Dalle 11.00 alle 18.00, un esperto di conservazione marina sarà felice di rispondere alle domande e curiosità sul mare di tutti gli ospiti del centro. Saranno inoltre previsti due momenti, alle 15.00 e alle 17.00, in cui si terranno dei brevi talk incentrati sulla campagna Worldrise 30x30, l’iniziativa nazionale lanciata dalla onlus con lo scopo di istituire delle Aree Marine Protette per preservare almeno il 30% dei mari italiani entro il 2030.



I più piccoli, invece, dalle 15.00 alle 18.00, potranno divertirsi a decorare un pannello che riproduce la sagoma di una balena sfruttando la plastica raccolta lungo le spiagge dai volontari dell’associazione, oltre a partecipare a simpatici laboratori educativi.



La collaborazione con Worldrise rientra nell’impegno di Castel Guelfo The Style Outlets per promuovere la cultura della tutela e del rispetto delle ricchezze naturali, in linea con la propria strategia gestionale improntata alla sostenibilità.