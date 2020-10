Sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020 giornate FAI d'autunno a Dozza

Il Borgo antico di Dozza sarà protagonista Sabato 17 e Domenica 18 Ottobre delle “Giornate Fai D’Autunno”. Un week end imperdibile per scoprire le bellezze artistiche, storico e culturali di uno dei borghi più belli d’Italia. Il Fai - Gruppo Imola Dozza e Valle del Santerno per l’occasione organizza quattro percorsi nel Borgo di Dozza, prenotabili nel sito Fai (www.fondoambiente.it)

-Percorso Muro Dipinto per le vie del Borgo di Dozza

Durante la manifestazione de il Muro dipinto di Dozza gli artisti vengono invitati a realizzare le proprie opere direttamente sui muri, tra le

case, sotto i portici, negli scorci più suggestivi, annullando qualsiasi differenza tra architettura e ambiente. Nata nel 1960 e poi diventata

Biennale a partire dal 1965, ha trasformato il borgo in una galleria d’arte moderna a cielo aperto ove i visitatori possono ammirare opere

di artisti quali Sebastian Matta, Bruno Saetti, Giuseppe Ziganina, Emilio Contini, Concetto Pozzati, Remo Brindisi, Renzo Grazzini, Giacomo

Soffiantino, Riccardo Schweizer, Riccardo Licata, Aldo Bergonzoni, Ennio Calabria, Cesare Sughi, Norma Mascellani, Tano Pisano, Bruno

Ceccobelli, Luca Alinari, Gino Pellegrini, Marcello Jori, Bruno Benuzzi, Karin Andresen, Omar Galliani e molti altri. Le opere sono in stretta

simbiosi con la storia, l’atmosfera, i profumi dell’antico borgo ed il paesaggio collinare circostante, hanno trasformato Dozza in un luogo

di singolare interesse, ove i dipinti sono strettamente e intimamente legati al contesto per il quale furono pensati..



-Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine di Dozza

La Chiesa di Santa Maria Assunta è la chiesa prepositurale intitolata all'Assunzione della Vergine. Di origine medievale, fu ricostruita

nel XV secolo e restaurata negli anni Quaranta del XX. La chiesa a pianta rettangolare, si presenta con un’unica navata e conserva

ancora un altare lapideo quattrocentesco costruito per ospitare una delle più importanti opere che ancora si trovano all’interno: la

tavola dipinta ‘Madonna col Bambino fra i santi Giovanni Battista e Margherita’ risalente al 1492 e realizzata dal forlivese Marco

Palmezzano, noto allievo di Melozzo da Forlì. All’interno della chiesa è inoltre presente una lunetta scultorea di epoca longobarda

ed un fonte battesimale cinquecentesco. Nella canonica adiacente la chiesa vi è il museo parrocchiale di arte sacra ‘don Polo’

dove è conservata una ricca collezione di targhe devozionali.



-La Tana del drago: Tolkien Studies Center

Il primo centro studi al mondo dedicato a J.R.R. Tolkien, l’autore de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli. Grazie ad una convenzione stipulata

tra Comune e Associazione Italiana Studi Tolkieniani, Dozza ospita una realtà turistico-culturale unica nel panorama nazionale: un centro studi

dedicato al professore di Oxford e padre della letteratura fantasy John Ronald Reuel Tolkien. Tra i primi obiettivi della Tana del Drago c’è

quello di valorizzare il patrimonio culturale legato al genere fantastico e ordinare il materiale disponibile negli studi tolkieniani, per metterlo a

disposizione di studiosi e di giovani che intendono approfondire le loro conoscenze nel campo della letteratura fantastica, ma anche

organizzare serate ludiche, mostre di collezionismo ed eventi artistici. Presso la Tana del Drago: galleria espositiva, taverna, sala conferenze e

bookshop. Si svolgono mostre, giochi, presentazioni, sessioni di studio e la presentazione della migliore saggistica tolkieniana



-Passeggiata degli Artisti

La ‘Passeggiata degli Artisti’ è un percorso panoramico ai bordi del Borgo, dove la via Sant’Anastasia si affaccia sulla valle del torrente Sellustra

e lungo la quale sono stati collocati pannelli che guidano i visitatori alla scoperta del paesaggio circostante grazie e attraverso gli occhi di

importanti maestri che nel tempo hanno saputo rappresentare il territorio. Si tratta di alcuni importanti artisti che hanno partecipato al Muro

Dipinto e che, come guide virtuali, ‘accompagnano’ il visitatore lungo tutto il percorso: Luciano Bertacchini (Primavera), Tonino Gottarelli (Le A

maiuscole), Anacleto Margotti (Raccolta dei fragoloni), Giuseppe Gagliardi (Paesaggio), Giorgio Bossola (Poderi come giardini), Ado Babini

(Sinfonia Dozzese), Alberto Sughi (La passeggiata), Gerardo Masini (Come una filiera entra nello spirito). Semplice ma speciale la passeggiata

panoramica è lunga circa 250 mt e consente di assaporare l'atmosfera campestre di Dozza, tra paesaggi reali e paesaggi della mente.





Orario visite: Sabato 17 ottobre ore 14:00-18:00 orario continuato -

Domenica 18 ottobre 10:00-18:00 orario continuato

Con turni ogni ora, massimo 15 persone - Su prenotazione tramite www.fondoambiente.it indicando come luogo Dozza

