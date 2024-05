Sessioni gratuite di total body e fit dance

Questo weekend è tempo di “move your body” con ASICS a Castel Guelfo The Style Outlets. Sabato 25 maggio a partire dalle 12.00, nell’area coperta del centro, gli ospiti potranno partecipare alle sessioni gratuite da 30 minuti di Total Body e Fit Dance organizzate dall’outlet in collaborazione con ASICS. Guidati da un trainer, tutti potranno cogliere l’occasione per muovere il proprio corpo e liberare la mente.



Con questa iniziativa, Castel Guelfo The Style Outlets si conferma punto di riferimento per gli appassionati di sport, che scelgono il centro non solo per la sua vasta scelta di brand sportivi premium a prezzi scontati, ma anche per le tante iniziative a tema proposte nel corso dell’anno.





Il centro, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 20.00 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.30, mette a disposizione dei visitatori un servizio di navetta gratuito da Bologna, attivo sabato, domenica e festivi, e dalla stazione ferroviaria di Castel S. Pietro Terme attivo da lunedì a domenica.