Spettacolo di danza "Himalaya", in collaborazione con il festival danza urbana

Sabato 9 settembre alle ore 18.00 a Fienile Fluò (via di Paderno, 9 – ingresso gratuito) nell’ambito del festival multidisciplinare Scena Natura 2023 - Dialogo tra le arti e il verde il pubblico potrà assistere a Himalaya, un coinvolgente spettacolo di danza contemporanea a cura della coreografa Elisa Zuppini, in collaborazione con il Festival Danza Urbana.



Elisa Zuppini presenterà una versione rinnovata del suo spettacolo, aprendo un dialogo con lo scenario naturale dei calanchi bolognesi. Vincitrice del progetto Dancescapes 2022/23, Zuppini ha approfondito la sua ricerca nell'ambito della performance e del paesaggio, focalizzandosi sulla complessa relazione tra corpo e ambiente, cercando di evidenziarne l'intreccio forse inestricabile. Il risultato è un'esperienza performativa che evoca una disarmonia alienante, ma radicata in una strana iperconnessione.





In Himalaya, accompagnato dalle originali musiche del rinomato compositore M.E.S.H. di Berlino, la coreografa esplora la viscosa relazione tra elementi temporali contrastanti, spaziando tra riferimenti geologici, digitali e meccanici. Attraverso una sorta di schizofrenia drammaturgica e corporale, invita lo spettatore a immergersi in rotture costanti.



Per Danza Urbana 2023, Zuppini amplia ulteriormente il concetto di Himalaya grazie alle nuove ricerche svolte durante le sue recenti residenze, approfondendo lo studio delle diverse relazioni tra corpi e paesaggi, sia fisicamente che percettivamente.



A cura dell’associazione culturale Crexida/Anima Fluò, Scena Natura 2023 si svolge in un luogo incantato che si affaccia sugli spettacolari calanchi dei colli bolognesi. Un posto immerso nella vegetazione dove la creatività può esprimersi liberamente e dare vita a nuovi modi di comunicare e sperimentare.





Teatro, danza, musica, proiezioni cinematografiche, dj set e eventi immersivi in natura: linguaggi diversi si mescolano armoniosamente in questo festival originale e fluido nel narrarsi, favorendo la creazione e la proposta di progetti artistici che si misurano con tematiche attuali e linguaggi contemporanei e si relazionano con l’ambiente utilizzandolo come fonte di ispirazione e scenografia naturale. È proprio l’ambiente il tema attorno al quale si costruiscono gli appuntamenti di spettacolo in programma ed è l’ambiente che scrive le linee guida di tutti i progetti culturali di Scena Natura e Fienile Fluò.





Scena Natura 2023 gode del supporto di Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna e fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.





Per tutte le info sui biglietti degli spettacoli consultare il sito www.crexida.it o www.fienilefluo.it oppure contattare telefonicamente il numero: 051.589484