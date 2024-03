Il sabba delle streghe e i suoi luoghi: quattro passi dentro storie e leggende

È dedicato al sabba, il leggendario convegno delle streghe, e ai luoghi ad esso legati l’evento collaterale che Stregherie. Iconografia, fatti e scandali delle sovversive della storia propone questo weekend. Sabato 30 marzo, alle 16, arriva in mostra Giuliana Zanelli, saggista e docente, che ce ne parlerà nella conferenza Dove possiamo incontrare le streghe: quattro passi dentro storie e leggende, durante la quale scopriremo anche la storia e i segreti di due veri processi dell’Inquisizione.

Secondo la tradizione le streghe si radunavano nottetempo in luoghi prestabiliti per compiere orge diaboliche e pratiche magiche. Luoghi mitici, fantastici, ma anche estremamente reali, traccia probabile di antichi riti della fertilità di una società contadina la cui sopravvivenza dipendeva soprattutto dagli esiti dei raccolti e, quindi, dagli eventi atmosferici che sfuggono al controllo umano. Proprio da questi luoghi Giuliana inizierà la sua narrazione, per parlarci poi dei trattati di demonologia grazie ai quali i racconti di sabba e di terribili malefici sono giunti fino a noi. Scritti spesso dagli inquisitori e utilizzati come guida per la caccia alle streghe, tali testi erano spesso corredati da immagini cariche di simbolismo e di potere evocativo che hanno ispirato, nel corso dei secoli, numerosi artisti e incisori come quelli esposti in mostra.

La relatrice, che nel corso dei suoi numerosi anni di ricerca ha potuto studiare e trascrivere alcuni registri del Sant’Uffizio, ci spiegherà come la fioritura della leggenda del sabba sia culminata nel Rinascimento con migliaia di processi e roghi. Delle vittime, spesso ma non sempre donne analfabete, conosciamo il nome e i capi d’accusa. Ma chi erano veramente queste figure e che cosa le ha portate ad un confronto così rischioso? L’incontro ci permetterà di seguire due processi per stregoneria svoltisi in Emilia-Romagna, uno imolese e uno forlivese, per cogliere insieme alcuni aspetti di queste incredibili storie. Gli eventi collaterali, gratuiti per i visitatori della mostra con il biglietto valido per il giorno dell’evento, sono aperti anche al pubblico esterno, ad un costo di € 8,00.

Per parteciparvi occorre sempre prenotarsi scrivendo alla mail info@vertigosyndrome.it. Dopo aver ricevuto la conferma della disponibilità del posto, è necessario acquistare il biglietto online (per la mostra o per il singolo evento), sul sito www.stregherie.it. Questo confermerà la prenotazione.

È inoltre possibile acquistare un abbonamento che permette di partecipare a tutti gli eventi collaterali della mostra, acquistabile online o direttamente in biglietteria, al costo di € 60.

Tutte le informazioni alla pagina degli eventi collaterali del sito www.stregherie.it.

Visto il grande successo di pubblico Vertigo Syndrome, la società ideatrice e organizzatrice della mostra, ha deciso di aumentare i giorni settimanali di apertura di Stregherie. A partire dal 2 aprile, la mostra sarà visitabile ogni settimana dal martedì alla domenica con il consueto orario continuato dalle 10 alle 20.

Ideata e prodotta da Vertigo Syndrome e curata Luca Scarlini, Stregherie. Iconografia, fatti e scandali delle sovversive della storia, con il patrocinio del Comune di Bologna, sarà visitabile fino al 16 giugno 2024. Espone circa 300 stampe, sculture e quadri dedicati al mondo delle Streghe e della magia, appartenenti alle collezioni di Guglielmo Invernizzi, Emanuele Bardazzi, Edoardo Fontana e Luca Locati Luciani, ma anche manuali di esorcismo e alcuni trattati storici, oltre ad una serie di oggetti originali legati al mondo della stregoneria provenienti dal notissimo Museum of Witchcraft and Magic di Boscastle, in Cornovaglia. Il Museo delle Civiltà di Roma ha concesso per la mostra un’incredibile collezione di amuleti, realizzati in vari manufatti nel corso dell’Ottocento e non esposti al pubblico dal 1911.