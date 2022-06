Sabin Levi apre la sesta edizione del Bologna Summer Organ Festival

Venerdì 1 luglio 2022 alle 21:15 si aprirà la sesta edizione del Bologna Summer Organ Festival, organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S. Antonio da Padova a Bologna, Via Jacopo della Lana, 2, che vedrà protagonista l’organista bulgaro Sabin Levi.



Il Bologna Summer Organ Festival, che già nelle precedenti edizioni ha riscosso molto successo, offre al pubblico bolognese che rimane in città e ai numerosissimi turisti una grande vastità di programmi e proposte ed avrà luogo per tre venerdì del mese di luglio.

Protagonista del primo concerto sarà l’organista bulgaro Sabin Levi con un programma intitolato “Il presente si ispira al passato”. La serata di aprirà con musiche composte dallo stesso Levi, composizioni che utilizzano melodie sefardite elaborate in uno stile compositivo che si ispira allo stile bachiano, alle quali seguiranno brani di Bach, Raison e Sweelink. Levi è Dottore in Arti Musicali, membro dell’American Guild of Organists, compositore concertista internazionale e insegnante di musica presso l’Università della musica di Sofia. Questo concerto nasce grazie alla collaborazione con il Conservatorio “B. Maderna” di Cesena (Progetto Erasmus).

Il prossimo concerto sarà venerdì 15 luglio con protagonista l’organista Mario Verdicchio.



Il festival viene realizzato con il Patrocinio del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna e il Patrocinio del Comune di Bologna, che ha pure concesso l’uso del city brand “èBologna”. Esso può avere luogo grazie al sostegno della Provincia S. Antonio dei Frati Minori (Provincia del Nord Italia), Basilica S. Antonio da Padova (Bologna), Case di Riposo Francescane, Viaggeria Francescana, Laboratorio Analisi S. Antonio, Farmacia Centrale di San Giovanni in Persiceto, Sebastiano Riguzzi-Agenzia Zurich, REimmobiliare, The man and the sea, NaturaSì, Bar da Jenny, Gran Via cafè, Agnese delle cocomere e altri benefattori





L'ingresso è a offerta libera