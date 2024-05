Sabina Bruschi presenta "Bello da morire" (la bellezza come ossessione)

Sabina Bruschi presenta a Bologna - BELLO DA MORIRE - Argentodorato Ed. La bellezza come ossessione ?

25/05/2024 ore 18.30

Gallery 16



“Il corpo del nostro collega era disteso, schiena a terra, con le gambe divaricate come in una spaccata riuscita male.”

Un omicidio brutale ed efferato sconvolge la tranquilla vita di Parma e dell’Istituto Bancario dove, come in un film, si svolge la scena madre di questo crimine. Elena Boschi, collega della vittima, si improvviserà investigatrice per aiutare la Polizia impegnata nella soluzione del caso.

L’intera vicenda è legata al tema ricorrente e ossessionante della bellezza, declinata in ogni sua rappresentazione.



L’autrice

Sabina Bruschi, parmigiana doc, lavora da anni nel settore bancario. Due figli e una grande passione per la letteratura le allietano l’esistenza. Partecipa con passione a numerosi gruppi di lettura e scrittura e da anni si cimenta nella stesura di brevi racconti, più volte premiati in vari Concorsi Letterari e spesso pubblicati in antologie di successo.



Il suo sogno? Spera che i lettori trovino il suo romanzo ‘bello da morire’.