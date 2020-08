Sabrina Grementieri presenta il libro "Esprimi un desiderio"

Venerdì 4 settembre 2020 alle ore 18.30 Sabrina Grementieri presenta “Esprimi un desiderio”, Fabbri editore, secondo appuntamento della rassegna di incontri con l’autore "Atlantide in Giardino”.

L’iniziativa è a cura di libreria Atlantide in collaborazione con l’Associazione Giardino degli Angeli e con il patrocinio del Comune di Castel S. Pietro Terme. E' obbligatoria la prenotazione.



Una storia di rinascita e realizzazione nella cornice della Maremma Toscana.

Era figlia, sorella, madre e moglie. Ma in realtà, chi era veramente?

Francesca ha quarant'anni, un (quasi) ex marito arrogante e meschino, due figli che stanno lasciando il nido e una madre anaffettiva. La sua è un’esistenza in gabbia, in cui il vuoto è ormai diventato una presenza dolorosa e costante. Quando si guarda allo specchio prova un senso di smarrimento da togliere il fiato, ma è proprio nel momento in cui la vita sembra averle già svelato tutto che il vento inizia a cambiare. Un vento toscano, che la porta a trascorrere l’estate da sola in Maremma allontanandosi dalla quotidianità e da ciò che conosce. A contatto con la natura e con passioni che credeva dimenticate, Francesca farà i conti con i sensi di colpa, con ciò che gli altri si aspettano da lei e con ciò che lei desidera veramente. E imparerà che prima di prendersi cura degli altri, deve imparare a prendersi cura di se stessa.



SABRINA GREMENTIERI, diplomata in lingue e laureata in Scienze politiche a indirizzo internazionale con una tesi sul campo di concentramento di Buchenwald, esordisce con il suo primo romanzo nel 2012. Una seconda occasione e Noccioli di Ciliegie escono con la casa editrice digitale EEE. Nel 2014 esce nella collana Youfeel di Rizzoli Celeste era il mare, seguito da Il Principe Pirata con Emma Books. La Finestra sul Mare è pubblicato dalla casa editrice Sperling & Kupfer nel 2016 ed è stato tradotto in tedesco per la Mira Taschenbuch in Aprile 2018. Un sorriso dritto al cuore è un racconto breve che esce a settembre 2018 per la Oakmond Publishing. Con Fabbri Editori pubblica Il Calore della Neve, 2018, ed Esprimi un desiderio, l’ultimo nato, uscito l’11 Febbraio 2020. Ha scritto racconti per varie antologie – Voci a Matera, Italia terra d’amori, arte e sapori, E dopo carosello tutte a nanna, Amore fra le righe, My corazòn y tu corazòn.



LUCA OCCHI, imolese d’adozione, è fra i fondatori di Officine Wort, (www.officinewort.it), sodalizio che organizza eventi e giochi letterari fra i quali il Romanzo Totale Chi ha ucciso Lucarelli? edito dalla Bacchilega Editore e il concorso Turno di Notte giunto alla XII edizione. Ha vinto diversi premi, tra cui la I edizione del Premio Internazionale M.A.R.E, la I edizione del Concorso Letterario Nazionale Città di Lodi, la VI edizione del Premio Francesco Gelmi di Caporiacco e la I edizione del Premio Letterario Valle del San Lorenzo - “La Baia delle Balene”. Nel 2016 ha vinto la IV edizione del Premio Letterario Internazionale Città di San Giuliano Milanese e il Garfagnana in Giallo per la sezione racconti inediti. Finalista al MystFest di Cattolica nel 2011 e nel 2015, oltre una ventina di suoi racconti sono stati pubblicati in antologie. Nel 2017 è uscito in libreria Il Cainita (Comma21-Damster Edizioni), il suo primo romanzo, che si è classificato al terzo posto nella sezione romanzi editi alla III edizione del Festival Giallo Garda, e nel 2018 il racconto lungo in e-book Tartare (Oakmond Publishing). Nel 2019 ha pubblicato il suo secondo romanzo Della stessa sostanza del buio (Zero-Bacchilega Editore) ed è stato Condirettore Artistico dell’AEmilia Noir Festival. Nel 2020, per Golem Edizioni, ha pubblicato Se perdo te, romanzo scritto a quattro mani con Giorgio Ottaviani.

La rassegna terminerà mercoledì 9 settembre ore 18.00 con l’ultimo appuntamento, dedicato ai lettori più piccoli. Francesca Casadio Montanari, autrice, e Natascia Ugliano, illustratrice presenteranno "Un’amicizia color del sole", Inknot Edizioni, per lettori dai 5 anni.



La rassegna, ad ingresso gratuito, si svolgerà presso il Giardino degli Angeli in via Remo Tosi a Castel San Pietro Terme (BO). L’evento si svolgerà nel rispetto delle distanze di sicurezza e delle normative anti-covid 19. Per questo motivo il numero dei posti disponibili è limitato ed è obbligatoria la prenotazione al numero di telefono 0516951180 o all’indirizzo email info@atlantidelibri.it.

Per ulteriori informazioni contattare Libreria Atlantide: tel. 0516951180; email: info@atlantidelibri.it