“Fîra di Âi” a San Giovanni in Persiceto

Da venerdì 21 a domenica 23 giugno a San Giovanni in Persiceto torna l’appuntamento con la tradizionale “Fîra di Âi”, la fiera che si svolge in occasione della ricorrenza del Santo patrono. Durante il weekend il centro storico sarà animato da numerosi banchetti, musica, balli e altre attività di intrattenimento. Oltre agli stand commerciali, in piazza Garibaldi e piazza Guazzatoio ci saranno tante proposte di street food, in corso Italia il mercatino dell’artigianato artistico e in parco Pettazzoni il Luna Park.

In occasione della Fiera verrà inoltre attivato nel centro storico un nuovo servizio a favore delle famiglie: davanti a Palazzo SS. Salvatore sarà disponibile uno spazio coperto, allestito con fasciatoio, poltrona per l’allattamento, angolo morbido e libreria tattile, affinché i più piccoli e i loro accompagnatori abbiano un luogo dedicato dove poter stare in tranquillità. L’iniziativa è nata in collaborazione con Unicef Italia, nell’ambito delle azioni di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia. Tale spazio diventerà anche un punto di riferimento dove organizzare appuntamenti di invito alla lettura a cura dei volontari del progetto “Nati per Leggere”.

Il programma della fiera

Ad aprire la manifestazione – venerdì 21 giugno alle ore 20 in piazza del Popolo – sarà la Sfilata del Solstizio a cura di Pro Loco Sàn Zvan, durante la quale alcuni negozi del territorio presenteranno le loro collezioni estive. Non mancherà l’intrattenimento musicale, tra cui vari dj set: venerdì alle 18.30 in corso Italia 158 e alle 21 presso lo stand gastronomico dell’Accademia della Satira (via Guardia Nazionale 7); sabato 22 giugno alle 21, sul palco di piazza del Popolo, seguirà la serata dance anni ’70-’80 “AnimaMia”, con i Dj e le animazioni di Radio Stella Network, e come ospite speciale Jo Squillo. Sempre sul palco in piazza del Popolo, sabato alle ore 17 si terrà lo spettacolo di danza dell’associazione Koinonia e a seguire, alle 19.30, la consegna delle benemerenze ai donatori Avis; domenica 23 giugno alle 16.30 si esibirà il gruppo Mission (Im)possible, che proporrà cover pop rock dagli anni ’70 in poi, mentre dalle 21 la serata sarà dedicata al liscio e al ricordo di Junior Magni, con la partecipazione di Rossana Biagioni e la sua band, Maria Grazia Pasi, Roberta Cappelletti, Andrea Montanari e tanti altri. Per i più piccoli sono state pensate alcune postazioni dedicate: in piazza Sassoli torna “Pompieropoli”, ovvero l’esposizione di mezzi e attrezzature del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di San Giovanni in Persiceto (venerdì ore 20-23, sabato 18-23, domenica 16-22), mentre nel cortile del Palazzo comunale sabato 22 giugno dalle 15.30 alle 18.30 sarà attivo il Kid’s Corner, dove operatori specializzati proporranno laboratori e attività per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, lasciando agli adulti la possibilità di godersi lo shopping in tranquillità. In piazzetta Betlemme, invece, sarà presente la Gilda degli Eroi che sabato e domenica dalle 15 alle 23 offrirà la possibilità di provare appassionanti giochi di ruolo e divertenti giochi da tavolo.

Tra gli eventi in programma vi saranno anche appuntamenti in tema con le tradizioni del folclore agricolo legato al periodo del solstizio d’estate: venerdì alle 21 al Planetario, “Stelle… di stagione: il cielo del Solstizio d’estate”; sabato alle 16.30, nella sala consiliare del Municipio, la presentazione del libro “Guidate dal vento. Donne che generano cambiamento” di Marzia Alati, a cui seguirà un workshop di scrittura autobiografica (ore 18.30, Palazzo SS. Salvatore, prenotazioni al n. 051.6812961); dalle 17 fino a tarda sera il Centro Maieutica in via Palma ospiterà la Festa del Sostizio d’estate con racconti di fiabe nel bosco, massaggi, prodotti artigianali, tradizionale falò, piadine, borlenghi, birre e musica; domenica alle 16.30, in Teatro comunale, si terrà la conferenza “Medichesse, streghe, sante: storie di cura, storie di magia” a cura di Erika Maderna.

A conclusione della festa, lunedì 24 giugno alle 21, in occasione della ricorrenza della nascita di San Giovanni Battista, la Collegiata ospiterà il concerto del coro “I Ragazzi Cantori di San Giovanni Leonida Paterlini”.