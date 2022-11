"Sagra del Bollito" 2022 di San Pietro in Casale

Dal 10 al 13 e dal 17 al 20 novembre torna la "Sagra del bollito" di San Pietro in Casale.

Due appuntamenti per gustare il bollito, un secondo piatto della cucina tradizionale bolognese che sempre più raramente si trova sulle tavole delle famiglie e dei ristoranti.

Un'opportunità per assaggiare diversi tipi di carne, quali manzo e maiale, bolliti a lungo nel brodo. Le carni sono accompagnate da gustose salse, tra cui primeggia la salsa verde, preparazione a base di prezzemolo, capperi e aglio sminuzzati, cui spesso vengono aggiunti altri ingredienti, come cipolle sott'aceto, uova sode o pangrattato.

Al bollito sono affiancati primi piatti della cucina di una volta, tortellini fatti a mano in brodo di cappone, e altre specialità come pasta di fagiolin, carne alla griglia e il friggione.

La sagra del bollito è realizzata per sostenere lo storico Carnevale di San Pietro in Casale , in attività dal 1871. Per questo motivo alcuni dei piatti del menù sono intitolati all'irriverente "Sandròn Spaviròn”, la maschera simbolo di San Pietro.

La sagra è aperta giovedi, venerdì e sabato dalle 19:00 alle 23:00 e la domenica dalle 12:00 alle 15:00, nella sala polivalente "Il Casale". La struttura è riscaldata ed è organizzata nel rispetto delle disposizioni anti-covid. L'appuntamento gastronomico può diventare occasione per una visita al bel centro storico di San Pietro in Casale, con i suoi portici affacciati sulla piazza.

La prenotazione è obbligatoria al numero 3480999180.

Info sull'evento

Orario: giovedi, venerdì e sabato dalle 19:00 alle 23:00; domenica dalle 12:00 alle 15:00;

Tariffe: menù alla carta. Prenotazione obbligatoria

Organizzazione: Associazione "Cranvel ed San Pir in Casèl"

Info e prenotazioni al numero 3480999180

www.sagradelbollito.it/

info@carnevaledisanpietroincasale.it