Da sabato 17 a domenica 18 giugno "Sagra degli Imbutini" di Ozzano.

Presso il Chiosco "Il mago di OZZ" si potranno assaggiare i veri imbutini conditi con vari tipi di sughi, dal ragu' bolognese alle verdure, e degustare le birre Dolomiti e Pedavena provenienti dai comuni bellunesi.

Per i bambini divertimento garantito con i gonfiabili e si potranno acquistare anche altre eccellenze del territorio al mercato contadino che farà da contorno alla sagra. Parte dell'incasso verrà devoluto all'associazione Pubblica assistenza Ozzano-San Lazzaro da sempre al fianco degli ozzanesi e dell'Amministrazione comunale nei momenti di criticità come questi dell'alluvione e, in precedenza, nel periodo della pandemia.