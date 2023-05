"Sagra dei Sapori 2023" al circolo Arci di San Lazzaro di Savena

Nei giorni 27-28 maggio e 2-3-4 giugno torna la tradizionale "Sagra dei Sapori" all'Arci di San Lazzaro di Savena.

Il circolo proporrà piatti della tradizione emiliana-romagnola, tra i quali la regina è ovviamente la lasagna, servita in diverse versioni, dalla tradizionale lasagna al ragù bolognese alle varianti più particolari come la lasagna goccia d’oro ai funghi porcini oppure quella vegetariana ai carciofi. E non solo … in cucina i cuochi preparano con impegno tanti secondi piatti di qualità e bontà come la fiorentina ai ferri, quaglie al forno, castrato e il fantastico friggione della zia.