Dal 28 aprile al 1 maggio e dal 12 al 14 maggio torna la "Sagra del Friggione" di Imola.

Al centro sociale Fabbrica, via Del Santo 1/m, un'occasione per gustare il tradizionale piatto locale a base di cipolla e pomodoro (molte altre specialità alla carta). La sagra verrà animata anche da concerti, musica, balli e intrattenimento per bambini.

Imola | Centro sociale 0542 010963