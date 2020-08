Torna la Sagra del Pesce di Molinella organizzata dal Circolo "Walter Tinarelli" di Molinella (BO).

La sagra si terrà da giovedì 10 a martedì 15 settembre 2020 presso il Piazzale Ex Zuccherificio - Strada Provinciale 7 n.3 Traghetto - direzione Molinella (BO)



Dopo diversi mesi di pausa, finalmente i buongustai di tutta la provincia potranno tornare a gustare in tutta tranquillità le nostre specialità.



MENU DELLA SAGRA

Risotto alla marinara

Risotto alle rane

Taglioline al salmone

Taglioline al ragù

Grande Grigliata dell'Adriatico

Spiedini di Seppia

Spiedini di Gamberi

Coda di rospo alla griglia

Rane fritte

Rane al sugo

Anguilla ai ferri (solo su prenotazione)

Castrato ai ferri

Salsiccia ai ferri

Patate fritte e insalata



MISURE COVID-19

Per rispettare il protocollo di sicurezza è necessario prenotare il tavolo, il numero di posti per ogni giornata è di n. 80 All'ingresso del locale verrà misurata la temperatura e chiesto di compilare apposita autocertificazione.



PRENOTAZIONE TAVOLI

Chiamare il numero 051 0218089

Oppure mandare un messaggio a: m.me/SagradelPesceMolinella

(le prenotazioni saranno aperte da martedì 1 settembre)



INDICAZIONI STRADALI

La Sagra si trova in Strada Provinciale 7 n. 3 Traghetto (Fe) direzione Molinella

Qui la mappa: https://g.page/SagradelPesceMolinella



MAGGIORI INFO

https://www.facebook.com/SagradelPesceMolinella