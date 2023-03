Sabato 18 e domenica 19 marzo 2023 torna la 98 edizione della Sagra del Raviolo di Casalfiumanese.

I ravioli, dolci locali ripieni di mostarda o marmellata e conditi con zucchero e liquore Alchermes, sono i protagonisti di una festa dal sapore antico. La 1a edizione risale infatti al 1925, istituita dal conte Federico Alessandretti in concomitanza con l’ancor più antica Fiera del bestiame di San Giuseppe (1738). Momento clou della festa è il lancio dei ravioli dolci dalle torri del paese sulla folla festante sotto la divertente regia del Conte Raviolone, un personaggio creato per intrattenere e divertire il pubblico.

Il tutto viene contornato con spettacoli e carri allegorici,

Anche quest’anno si aggiunge un giorno di festa: sabato 18 marzo “Notte prima del Raviolo”.

Musica e stand gastronomico animeranno la serata.

Il via nella mattinata del 19 marzo, Trail competitivo per i più allenati o semplice camminata per il piacere di attendere una delle sagre più partecipate della vallata. Il via è in agenda per le ore 10:00 del 19 marzo con una doppia opzione di partecipazione. Da una parte il trail competitivo da 16km, con iscrizioni già effettuabili sul sito www.endu.net, dall’altra la camminata non competitiva di 10km con registrazione dei partecipanti in loco.

Casalfiumanese | Comune 0542 666122